New York | il tribunale respinge una causa per violenza sessuale contro Kevin Spacey

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Giovedì pomeriggio, una giuria di Newha dichiaratonon colpevole di aggressioneper l’accusa di aver ‘abbordato’ Anthony Rapp e di essersi brevemente sdraiato su di lui in un letto dopo una festa nel 1986, quando quest’ultimo aveva solo 14 anni. La Corte ha deliberato per circa un’ora concludendo infine che l’accusa non ha fornito prove valide e sufficienti cheabbia “toccato una parteo intima” del 50enne, anch’egli attore. Il giudice Lewis Kaplan ha quindi formalmente archiviato il caso. Gli avvocati del premio Oscar, dopo la lettura del verdetto, hanno abbracciato il loro assistito, felici per la vittoria: “Siamo molto grati alla giuria per aver riconosciuto queste false accuse“, ha dichiarato Jennifer Keller, una dei legali, uscendo dal ...

