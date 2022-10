Netflix presenta il trailer della quinta stagione di “The Crown”

(Di venerdì 21 ottobre 2022)ha rilasciato oggi ildi The, la serie creata da Peter Morgan che ha debuttato nel mondo nel 2016. Nelle immagini video, la prima occasione per vedere il nuovo cast nei panniFamiglia Reale. Nei nuovi episodi dell'iconica serie, la Regina Elisabetta II, interpretata in questada Imelda Staunton, si avvicina a celebrare il 40° anniversariosua ascesa al trono. Il Principe Carlo, interpretato da Dominic West, fa pressioni su sua madre per permettergli di divorziare da Diana (Elizabeth Debicki), ma la tensione è destinata a salire ulteriormente, quando entra in scena Mohamed Al Fayed (Salim Daw). Spinto dal suo desiderio di accettazione da parte dell'ordine più alto, sfrutta ...

