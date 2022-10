Nasce il governo Meloni | ecco chi sono tutti i nuovi ministri

'La delegazione di centrodestra ha incontrato Mattarella ed insieme abbiamo convenuto sulla necessità dare un nuovoal Paese nel minore tempo possibile, perché le urgenze sono moltissime' ha ...Un tema che si riverbera a livello culturale, in quanto il laboratorioper far in modo che ... parla di come oggi, per le imprese, lavorare sulla sostenibilità, suld'impresa e sulla ...La fine di Alleanza Nazionale, nasce Fratelli d'Italia Poi arriva un altro scossone. Il governo cade nel 2011. Sono gli anni della crisi del debito pubblico e Berlusconi è travolto dagli scandali. Lo ...Mattarella affida l’incarico, la determinazione del nuovo Presidente del Consiglio, che accetta senza riserva Giorgia Meloni, classe 1977, giornalista professionista ma soprattutto politica, definita ...