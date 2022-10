Nasce il governo Meloni Domani alle 10 il giuramento

(Di venerdì 21 ottobre 2022) AGI - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito l'incarico a formare ila Giorgia, che ha accettato l'incarico". Lo ha annunciato il Segretario generale del Quirinale, Ugo Zampetti, al termine del colloquio fra il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, e la presidente di Fratelli d'Italia.ha accettato l'incarico senza riserva. Ildelsi svolgerà al Quirinale, sabato 22 ottobre,ore 10. Pochi minuti prima delle 16,30 Giorgiaè giunta nel cortile d'onore del palazzo a bordo di una Cinquecento bianca, accompagnata dalla portavoce e dalla segretaria particolare. Completo pantalone blu, come stamane, capelli sciolti e cartellina in mano, Giorgia...

"Uniti, rapidi ed efficienti: come promesso,ildi centrodestra voluto da milioni di italiani. Le donne e gli uomini scelti dalla Lega si occuperanno direttamente di cantieri e lavoro, economia, scuola, sicurezza, autonomia e ...I ministri delMeloni: l'elenco completo Come imprenditrice, nel 1983 fonda la sua prima società di marketing. Nel 1990la "Dani Comunicazione Srl", specializzata in pubbliche relazioni ...Giorgia Meloni, dopo aver ricevuto dal presidente Mattarella l'incarico di creare il nuovo governo si è presentata al Quirinale con la lista dei ministri. Il Governo, il primo nella storia d'Italia ...(Adnkronos) – “Uniti, rapidi ed efficienti: come promesso, nasce il governo di centrodestra voluto da milioni di italiani. Le donne e gli uomini scelti dalla Lega si occuperanno direttamente di cantie ...