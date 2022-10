Napoli | tre daspo agli ultras napoletani che aggredirono il tifoso dell’Ajax

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Secondo quanto riferisce Sky Sport, la Questura diha comminato tre, per periodi dai 5 ai 10 anni, nei confronti dei tre tifosidenunciati per lesioni personali aggravate per aver aggredito unolandese nel centro storico napoletano in occasione di-Ajax. Si tratta di un 23enne e di due 37enni con precedenti di polizia. L’aggressione avvenne l’11 ottobre scorso nel centro storico napoletano, nei pressi di un bar in via dei Tribunali. Il, aggredito da un gruppo di tifosi, cercò di rifugiarsi nel bar ma fu raggiunto a colpito con calci, pugni e un coltello. I tre daspati non potranno nemmeno accedere, per i prossimi due anni, a pubblici esercizi o locali di pubblico intrattenimento nelle ...