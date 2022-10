Napoli | salvato l' aspirante suicida | due giorni sul bordo del ponte del raccordo Pianura-Vomero

(Di venerdì 21 ottobre 2022) È stato tratto in salvo e trasferito all'Ospedale del Mare l'uomo che per dueè stato sul cavalcavia del, minacciando di buttarsi....

... testa di serie numero 1 del torneo di singolare maschile della TennisCup 2022: il match viene fermato sul 3 - 0 ......che protegge il piccolo ponte che collega i quartieri di Pianura e Soccavo con Fuorigrotta a. familiari e cittadini sono rimasti con il fiato sospeso perché l'uomo non voleva essere. ...Tratto in salvo e trasferito all'Ospedale del Mare l'uomo che per due giorni è stato sul cavalcavia del raccordo Pianura-Vomero, minacciando di buttarsi.E’ stato salvato dai vigili del fuoco l’uomo che da ieri era in bilico sul ponte della Tangenziale a Napoli e minacciava il suicidio. Intorno alle 15.00 di oggi è stato bloccato da un esperto vigile d ...