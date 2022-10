Napoli | rimane in bilico sul cavalcavia per un giorno e mezzo | preso al volo dai pompieri

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Un 48enne è stato salvato dai vigli del fuoco su undel raccordo di, da dove per unaveva minacciato di lanciarsi. L’uomo è stato salvato dai soccorritori dopo 31 ore di trattative, che hanno costretto le autorità a chiudere parte del raccordo causando pesanti disagi per il traffico. Dalle 7 della mattina di mercoledì, quando ha scavalcato il, alle 15 di ieri, sono state tre le squadre di vigili del fuoco che si sono alternate per salvare il 48enne, di mestiere trasportatore. Sotto di lui, rimasto aggrappato alla rete senza mangiare, un telone e diverse reti di protezione nascoste. L’uomo è stato poi recuperato dai vigili che si trovavano sul: dopo essere statoper il braccio, l’uomo si è lasciato cadere ma ...

... Atalanta, Inter e Lazio hanno perso 4 calciatori e ilsolo 3 (le più virtuose in assoluto ... Il business di Qatar 2022prerogativa solo di Zurigo o quasi: le società che invieranno i ...La sua ultima apparizione italiana in un'opera è al San Carlo dinel 1968, in Gioconda, ... Di lei, oltre alla voce splendida che è passata alla storia, anche il suo sorriso, emblematico e ...NAPOLI - Si è svolto martedì 18 ottobre il convegno “Connessioni – rete di contrasto allo sfruttamento dei lavorativo dei cittadini dei paesi terzi” dalle ore 9.30 alle 18.00 presso l’Hotel Ramada in ...Altra serata movimentata al torneo di tennis di Napoli: Corentin Moutet perde la testa non reputando i campi sicuri e si ritira, poi ancora una volta ...