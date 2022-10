Napoli | resta appeso per 31 ore alla rete | si lancia e viene preso al volo dai pompieri VIDEO

AGI - Agenzia Italia

Diminuiscono i numeri dei nuovi positivi mastabile la curva dei contagi da Coronavirus . Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 2.078 positivi su 13.219 tamponi esaminati , 258 in meno di ieri con 1.697 tamponi processati in meno. ...Per 31 ore è rimasto appeso su una rete affacciata sul raccordo stradale tra Pianura e Vomero . Poi stava per precipitare giù ma c'era una squadra di pompieri pronto a evitare al peggio. Si concluso ... Il cimitero di Napoli resta chiuso dopo il crollo e "le bare nel vuoto" Anguissa, Sirigu e Rrahmani (solo terapie per il kosovaro) a parte, il resto del gruppo è a lavoro per la gara di cartello prevista domenica sera all'Olimpico di Roma contro i giallorossi.Come nella scorsa stagione, la striscia di vittorie del Napoli trova come ostacolo la Roma di Mourinho. All'Olimpico arriva un Napoli capolista e reduce da dieci vittorie di fila tra campionato e Cham ...