Napoli | lunedì la presentazione della Relazione semestrale del garante Ciambriello

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– È in programma per24 ottobre 2022, alle ore 10:30, presso l’aula del Consiglio regionaleCampania, isola F13 – Centro direzionale di, la2022 delcampano delle persone sottoposte a misura restrittivalibertà personale, Samuele. Lasarà introdotta dai saluti del presidente del Consiglio regionaleCampania, On. Gennaro Oliviero e dal portavoceConferenza nazionale dei Garanti regionali e territoriali, Stefano Anastasia. La, elaborata dall’Osservatorio regionale sulla vita detentiva, ...

Agenzia ANSA

... e ricadono nell'errore all'inizio della nuova settimana, in particolare ilmattina intorno ... che si aggiudica il sesto posto della classifica generale, seguita da Roma, Palermo e, ...... valida per la fase group stage della UEFA Champions League, in programma il giorno martedì 1° novembre 2022 alle ore 20:00 (ora locale), la SSCcomunica che, dalle ore 10.00 di24 ... Jabil: presidio lavoratori lunedì al Consolato Usa di Napoli