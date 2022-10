Napoli | concorso Comune | concluse le prove scritte per dirigenti

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Si è conclusa oggi alla Mostra d’Oltremare la prima fase delle selezioni del bando dideldiper il profilo di dirigente amministrativo. Erano ammessi 1.489 candidati per 24 posti, si sono presentati in 651. Le operazioni si sono svolte regolarmente, le seconda prova è ancora in corso. Dal 24 al 28 ottobre, sempre alla Mostra d’Oltremare, si terranno lepreselettive per il reclutamento di 762 unità di personale di categoria C. Ammessi in totale 79.278 candidati per i seguenti profili: Istruttore Amministrativo 176 posti, ammessi 39.262 Istruttore Comunicazione e Informazione 5 posti, ammessi 7.334 Istruttore Cultura e Promozione del Territorio 10 posti, ammessi 8.806 Istruttore Informatico 36 posti, ammessi ...

