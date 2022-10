Napoli | bimbo ucciso a Cardito | ergastolo anche alla madre | “Passiva davanti alla mattanza”

(Di venerdì 21 ottobre 2022)per il patrigno e per ladi Giuseppe, il bambino picchiato a morte il 7 gennaio 2019 a, in provincia di. E’ la sentenza della seconda sezione della Corte di Assise di Appello di, che ha confermato l’per omicidio disposto in primo grado per Tony Essobti Badre, patrigno del bambino, e ha condannato all’laValentina Casa, che in primo grado era stata invece condannata a 6 anni di reclusione per maltrattamenti. Identica la pena per ladi Giuseppe, Valentina Casa, che in primo grado era stata condannata a sei anni; l’incremento di pena è dovuto al fatto che la donna non impedì l’omicidio del figlio,a botte dal compagno, e ...

