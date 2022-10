MotoGP Malesia | Bagnaia campione del mondo se…

Sole & pioggia a Sepang, copione visto e vissuto più volte dallae relativi protagonisti. La mattinata completamente asciutta si è alternata al pomeriggio bagnato, tuttavia non del tutto: l'acquazzone tipico del Sud Est Asiatico ha colpito ma, durante il ...... dopo aver fatto una rimonta che rimarrà comunque nella storia, Francesco Bagnaia si trova davanti a sé la concreta possibilità di vincere il suo primo titolo iridato. Il pilota Ducati è in ...SEPANG (MALESIA) (ITALPRESS) – Il britannico Cal Crutchlow (WithU Yamaha RNF MotoGP Team) chiude in testa nelle FP2 della MotoGP al Gp di ...MotoGP Gp Malesia Sepang Prove Libere 2 - Meteo protagonista nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio della Malesia classe MotoGP, 19esima e penultima tappa del Motomondiale 2022. I pilo ...