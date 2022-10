MotoGP | Agostini | “Trionfo Bagnaia sulla Ducati sarebbe storico”

Leggi su sportface

(Di venerdì 21 ottobre 2022) “Facciamo le corna, ma il titolo dovrebbe vincerlo, è in testa al Mondiale a due gare dal termine. E’ da cinquant’anni che un pilota italiano non vince su una marca italiana, fui proprio io all’epoca a riuscirci,il primo a riuscirci da allora, portando in tutto il mondo la tecnologia italiana,molto importante”. Queste le parole di Giacomo, leggenda del motomondiale, all’Italpress a margine di un’iniziativa a Palermo commentando il possibiledelsta Francescoin. “Anche se non vince la gara domenica, perché dipende da come è messo e come è messo Quartararo, deciderà se dare il 100% per vincere a tutti i costi o per gestire – ha aggiunto– ...