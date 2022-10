Mondiale Nuoto Artistico Paralimpico | Cantero è oro nel free singolo

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Arriva uno splendido titoloper la Fisdir e per l’Italia. Martaha vinto l’oro con il punteggio di 42,0668 nel, davanti all’argentina Ranceze e alla messicana Pacheco. Salgono a 18 le medaglie conquistate dale da una spedizione di altissimo livello. A questi successi si aggiunge il quarto posto dell’esordiente Sara Lazzari sempre nel. Oggi le altre gare nella competizione che si sta svolgendo in Portogallo. (foto@FisdirFederazione-Facebook) Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e ...

Sarà in grado di farlo in queste condizioni La sospensione di Barelli da Federnuoto e le grane della Federciclo Nel, intanto, ci siamo imposti come grande potenzaagli ultimi Europei ...E quando ci pensa il primatistadei 100 dorso, che riparte oggi dalla Coppa del Mondo di Berlino dopo un'estate al massimo, non sai se è più divertito che preoccupato. E poi c'è quella città,...Per gli alfieri del team imolese questa sarà la competizione inaugurale della nuova stagione: «Sarà una sorta di banco di prova, importante per testare la nostra preparazione in vista del nuovo anno» ...Quando un record mondiale ti scombussola la vita. E le medaglie a cascata - 22 in due stagioni tra Olimpiadi, Mondiali ed Europei - ti fanno venire i brividi. La vita di Thomas Ceccon è piena di nuove ...