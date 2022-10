Mobility management - Parola d' ordine | innovazione

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Chiusura con il botto per la quinta Convention nazionale dei TravelManager della Associazione Italiana Aitmm, tenutasi all'Hotel Melià di Milano. Nello spirito del titolo dell'edizione di quest'anno, ovvero Innovation, sul palco per chiudere l'evento è salito il Co-Founder di HyperloopTT e il fondatore e ceo di Hyperloop Italia Bibop Gresta che, sfoderando le arti comunicative dei grandi visionari come Jobs o il suo sodale Musk, ha infiammato la platea con un semplice "ci sono aziende che cercano di prevedere il futuro, noi cerchiamo di realizzarlo". E per Gresta il futuro dei trasporti si chiama Hyperloop, ovvero la tecnologia di trasporto in capsule pressurizzate spinte fino a 1223 km/h grazie alla propulsione elettromagnetica, annunciata appunto da Musk nel 2013, ma che, ha spiegato Gresta, "ha visto progetti simili già nell'800". E che, nelle visioni, nei ...

Comune di Ravenna

Post di Michela Cobelli , Head of Internationaldi Università di Pavia e corsista EMBA Ticinensis - In mancanza dell'almanacco sportivo ... Webex, Bluejeans, ma anche Learning...Ci può fare un esempio "Certo, parliamo ad esempio di un tema come quello del, un paradigma che oltre ad avere importanti e positive ricadute in ambito sociale sul tema della ... Ravenna promuove lo sviluppo del Mobility Management Alla 5a convention dell'associazione travel e mobility manager - Aitmm irrompe Bipop Gresta con il suo Hyperloop. Veneto in pole position per i primi viaggi in capsule elettromagnetiche ...L’azienda leader nella produzione di vernici, ha messo a disposizione tre biciclette elettriche fornite da Askoll ...