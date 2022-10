Ministro dell' Università e della ricerca | chi è Anna Maria Bernini

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Figlia di un ex, docente e avvocatessa. Dalla militanza in An agli incarichi in Forza Italia, ecco chi è la nuova ministra

... le donne sono un quarto'intero esecutivo, cioè 6 su 24 ministri in tutto. In particolare si tratta di Marina Elvira Calderone,del Lavoro e politiche sociali, Annamaria Bernini all'...del governo Meloni Cinquantacinque anni, di Pordenone , sposato con un figlio, laureato ...posizioni diverse o sfumate ma il principio per il quale noi ci siamo schierati al fianco'...Quanto agli altri ministeri di rilievo del governo Meloni, agli Esteri Antonio Tajani, agli Interni Matteo Piantedosi, al Mef Giancarlo Giorgetti e alla Giustizia Carlo Nordio.Figlia di un ex ministro, docente e avvocatessa. Dalla militanza in An agli incarichi in Forza Italia, ecco chi è la nuova ministra dell'Università e della ricerca, Anna Maria Bernini ...