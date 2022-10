Milly Carlucci su Maria De Filippi e il nuovo scontro tv | “Noi nemiche?”

Leggi su biccy

(Di venerdì 21 ottobre 2022) La prossima primavera tornerà Il Cantante Mascherato, che però andrà in onda di sabato e non più di venerdì. Lo show disi scontrerà quindi contro Amici, proprio come adesso Ballando con le Stelle se la sta vedendo con Tu Si Que Vales. Per questo motivo una giornalista di Superguida tv ha chiesto alla conduttrice Rai se teme che Il Cantante Mascherato possa subire un calo di ascolti con questo cambio di programmazione.ha ammesso che sarà dura vedersela con il talentno, ma ha anche aggiunto che stimae che non è mai stata una sua nemica. “Se sono spaventata per questo cambio e penso che verrà penalizzato il mio show? Sono scelte della Rai. Venerdì o sabato sera non fa differenza. Certo il sabato spesso ci sono i programmi di ...