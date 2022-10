Milano | trasporto sostenibile | al via test in occasione di Milan-Monza e concerto Muse??

(Di venerdì 21 ottobre 2022), 21 ott. (Adnkronos) - Saranno la partita, in calendario a San Siro domani, e ildei, all'Alcatraz il 26 ottobre, i due importanti eventi in cui verrannoate speciali formule e iniziative per favorire il, scoraggiando la congestione del traffico e l'aumento dello smog, a.??Lo rende noto Palazzo Marino, specificando che la sperimentazione rientra in 'Tribute' (Integrated?and innovative actions for Sustainable?urban?mobility?upgrade), il progetto europeo che vedee altre sette città europee come Lubiana, Maribor, Novi Sad, Patras, Podgorica, Sarajevo e Zagreb, guidate dal Politecnico di ...

... contro la precarietà, con una manifestazione nazionale aLinate'. 'La fine della terribile estate del 2022 non ha significato la fine dei problemi dei lavoratori e lavoratrici del...Da Roma apassando per Genova, i volontari si sono distribuiti fra Parco degli Acquedotti, ... Abbiamo supportato oltre 100 persone, dalall'alloggio e all'assistenza medica'. I fronti ...Giornata di sciopero in tutta Italia per il trasporto aereo: il settore incrocia le braccia per 24 ore. Centinaia i voli cancellati su scala nazionale. Semideserto la mattina di venerdì 21 ottobre anc ...Giornata di sciopero in tutta Italia per il trasporto aereo: il settore incrocia le braccia per 24 ore. Centinaia i voli cancellati in tutta Italia. Aeroporto semideserto questa mattina anche a Milano ...