Milano | scuola | si torna a mensa con gallette per celiaci e sacchetti salvamerenda

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 21 ottobre 2022), 21 ott. (Adnkronos) -Ristorazione e Comune dihanno presentato il nuovo servizio per l'anno scolastico 2022/23. Un anno educativo e scolastico, quello che si è aperto, segnato dal ritorno post emergenza anche per la refezione scolastica: i pastino a essere serviti nei refettori, dove necessario su più turni, e non più nelle aule come è accaduto nei due anni di pandemia in circa un terzo delle scuole milanesi. Sulle tavoleanche l'acqua del rubinetto servita in brocca, archiviando quindi le bottigliette di plastica monouso imposte dall'emergenza sanitaria, con grande beneficio anche per l'ambiente. "Abbiamo lavorato molto insieme aRistorazione per l'avvio di questo nuovo anno scolastico post emergenza cercando di trovare un equilibrio tra ...