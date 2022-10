Milano | l’imprenditore russo arrestato a Malpensa | “Non voglio essere estradato in Usa”

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Artem Uss,lunedì dalla Polaria all’aeroporto disu mandato degli Stati Uniti per contrabbando di tecnologie militari e petrolio, elusione delle sanzioni e riciclaggio per milioni di dollari, ha negato il consenso all’estradizione verso gli Usa. Lo ha detto presentandosi all’udienza per identificazione e audizione davanti alla Corte d’Appello di. Andrà avanti ora il procedimento sull’estradizione, che potrebbe durare anche alcune settimane. 40 anni, figlio del governatoredi Krasnoyarsk Artyom, il manager è statolunedì mentre stava per imbarcarsi su un volo per Istanbul. Rischia fino a 30 anni di carcere, con le autorità russe che gridano invece al complotto. Scortato dagli agenti ...

... via Pro Loco d'Italia per "riconoscere'impegno dei genovesi ... nell'accesso alla sopraelevata su via di Francia - via, ... giardini Attilio Viziano "in quantoche ha lasciato un'...Ha negato il consenso all'estradizione verso gli Usarusso Artem Uss, arrestato lunedì dalla Polaria all'aeroporto diMalpensa su mandato degli Stati Uniti per contrabbando di tecnologie militari e petrolio, elusione delle sanzioni ...