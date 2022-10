Milano - La BMW M1 di Warhol alla Fabbrica del Vapore

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Con la sua combinazione irripetibile di arte e di tecnologia motoristica, per quasi mezzo secolo la BMW Art Car Collection ha affascinato gli appassionati di automobili. Facendo parte di una collezione permanente, le specialissime versioni sono esposte stabilmente al museo della Casa di Monaco; in questi giorni, però, la quarta vettura della serie, come le altre profondamente reinterpretata, la BMW M1 Gruppo 4 che nel 1979 partecipò24 Ore di Le Mans, può essere ammirata da vicino nelle sale della mostra Andy. La pubblicitĂ della forma, curata da Achille Bonito Oliva con la collaborazione di Edoardo Falcioni e allestitadeldi(via Procaccini 4, MM fermate Monumentale o Cenisio). Pittore, grafico e regista,Âfu un artista a ...

I dettagli del progetto verranno svelati in un evento aa fine febbraio 2023 - in occasione ... Saranno al via Acura (Honda), Alpine,, Cadillac, Ferrari, Glickenhaus, Porsche, Toyota, Peugeot ...