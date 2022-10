Milan | Maignan fuori fino a gennaio | salta Mondiali 2022

(Di venerdì 21 ottobre 2022) (Adnkronos) – Mike, portiere del, dovrà rimanere fermoper l’infortunio muscolare al polpaccio e salterà idi Qatar, nei quali la Francia difende il titolo. L’infortunio “lo terràcredo”, dice il tecnico del, Stefano Pioli. “Siamo molto dispiaciuti per il suo infortunio. E’ un giocatore importante e stava facendo di tutto per rientrare: abbiamo cercato di valutare tutte le possibilità, lui spingeva per rientrare prima e gli esami strumentali dicevano che era guarito già nella precedente settimana. Abbiamo fatto tutte le cose giuste, ma purtroppo non è lo stesso muscolo”, aggiunge. I campioni d’Italia non possono ancora contare su Zlatan ...

- Monza, le formazioni: Leao e Giroud a riposo, tocca a Rebic e Origi Al di là delle ... Il suo 4 - 2 - 3 - 1 v edrà Tatarusanu in porta (si è rifatto male e tornerà solo nel 2023), Dest, ...Si passa poi al: 'Pioli fa il turnover'. La Gazzetta parla anche del rebus del vice di, che sarà costretto a restare fuori per un lungo stop. E c'è anche l'Inter: 'Lautaro a Firenze lo ...Per i rossoneri c'è il rischio di farsi trascinare dall'atmosfera, per i brianzoli il peso del confronto Milano Milan-Monza è una overdose di emozioni. Adriano Galliani è il primo a esserne consapevol ...Milan Monza: tutte le informazioni su come e dove vedere la partita di Serie A in diretta tv e streaming Il Milan torna in campo dopo la vittoria sofferta contro l’Hellas Verona della scorsa settimana ...