Milan | Gazidis | Pioli persona speciale

L'amministratore delegato delIvana margine dei Gazzetta Sport Awards ha parlato di Stefano Pioli: "È una persona speciale. Ha i valori del club. È un allenatore con idee chiare, s'impegna per far crescere i giovani.A ritirare il premio Ivan, che è stato interpellato sul palco dell'evento per parlare del progetto, una squadra che ha raggiunto un enorme obiettivo ma ancora non sazia di vittorie. ' ...Le parole di Ivan Gazidis nell'ultima intervista rilasciata fanno sognare i tifosi rossoneri, visti gli obiettivi dichiarati dall'A.D.L'amministratore delegato non si nasconde: "Ambizione per rivincere lo Scudetto e ottavi di Champions League".