Migliori pack di adesivi e sticker per WhatsApp

Leggi su navigaweb

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Suè possibile aggiungere manualmente glie glidirettamente dall'interfaccia dell'app, premendo su qualsiasi campo di testo, pigiando sull'icona delle Emoji, premendo in basso sull'icona Stocker e scegliendo il kit dipreferito. Chi vuole sempre di più può anche scaricare pacchetti didallo store del telefono, così da avere nuoviche nessuno ha ancora utilizzato, dando più vita ai post e ai messaggi che scriviamo nelle chat private e nei gruppi. Nella guida che segue vi mostreremo idiscaricabili per, da aggiungere gratuitamente al nostro telefono. Se non sabbiamo come gestire i nuovivi ...