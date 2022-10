Midea pubblica la prima dichiarazione ambientale EPD al mondo per i prodotti di aria condizionata

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 21 ottobre 2022) NORIMBERGA, Germania, 21 ottobre 2022 /PRNewswire/Il leader globale del settore smart home("l'Azienda") ha tenuto una cerimonia in occasione di Chillventa 2022 per celebrare il rilascio delladi prodotto (Environmental Product Declaration - EPD) per il suo condizionatore d'split series XtremeSave. In collaborazione con l'azienda di test, ispezione e certificazione (TIC) TÜV SÜD,ha registrato eto il primo EPD alper idisul Sistema EPD internazionale e ha ricevuto una certificazione di impronta climatica del prodotto da TÜV SÜD. Nell'ambito degli sforzi di lunga data dell'azienda a favore dello sviluppo sostenibile, questo segna ...