Meteo Italia | da domenica 23 ottobre anticiclone Scipione con temperature estive

(Di venerdì 21 ottobre 2022), l’ottobrata bis non si ferma. Sono state settimane decisamente atipiche per la stagione autunnale. Dopo l’addio a una delle estati tra le più calde, moltini erano già pronti a sfoderare gli ombrelli, ma l’autunno ha portato con sé molte sorprese. In arrivo una terza ottobrata che potrebbe continuare anche a novembre. Le previsioni. Terza ottobrata in arrivo, il sole non intende lasciare i cielini. Un anno tra i più caldi a partire dal 1800, è quello rilevato dopo i dati raccolti del CNR-ISAC. Nonostante l’inverno sia ormai alle porte, sono previste per le prossime 6 settimaneancora decisamente alte. Leggi anche: Scoperta l’ultima truffa, il “parente” per spillare soldi: in cosa consiste Terza ottobrata in arrivo: le previsioni...

iLMeteo.it

Poi continua: " In 12 anni sono nate numerose aziende inche producono non solo il loro orzo ...per il malto rispetto all'ultimo anno prima della pandemia a causa di siccità ed eventi...... con particolare riferimento alle temperature, potrebbe essere per il Cuore verde d'il più caldo da decenni. Lo ha detto ai nostri microfoni l'esperto di Umbria, Fabio Pauselli, ... Meteo: Inverno, è arrivata la prima reale Proiezione e crescono i timori per l'Italia, vi spieghiamo perché Il premier uscente in conferenza stampa da Bruxelles non nasconde l'orgoglio per l'accordo raggiunto in Europa sul tetto al prezzo del gas ...L’estate sembra non voler andare più via dall’Italia. Grazie all’anticiclone sulle nostre regioni si è mantenuto un tempo in prevalenza soleggiato e un clima molto mite per la stagione. con… Leggi ...