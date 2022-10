Meloni | “Siamo pronti | governo nel minor tempo possibile”

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Roma, 21 ott – Giorgiaparla dopo il colloquio con Mattarella. Il clima è disteso, o almeno così pare, e la coalizione di centrodestra come previsto si è presentata unita dal presidente della Repubblica.dopo l’incontro con Mattarella: “Attendiamo determinazioni del presidente della Repubblica” Ecco la dichiarazione delladopo il colloquio di coalizione con Mattarella: “La delegazione composta dai capigruppo e dai presidenti di tutte le forze politiche della coalizione di centrodestra ha incontrato il capo dello Stato, e ha convenuto con il presidente Mattarella sula necessità di dare a questa Nazione un nuovonel, perché le urgenze che abbiamo di fronte sono moltissime, a livello nazionale e internazionale. Tutta la ...

...circa 13 minuti e a seguito del faccia a faccia l'intera delegazione si è riunita intorno a, ...pronti, vogliamo procedere nel minor tempo possibile. Ora attendiamo le indicazioni del ...- - > . 10.55: "pronti, Governo il prima possibile" È durato una decina di minuti il colloquio della delegazione del centrodestra con il presidente della Repubblica. Rapide anche le dichiarazioni ai ..."Il centrodestra ha indicato la sottoscritta per formare il nuovo Governo. Attendiamo ovviamente le determinazioni del Presidente della ...È il giorno della salita al Quirinale per il centrodestra, che ha indicato la leader di Fdi come futura guida del governo ...