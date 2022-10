Meloni al Quirinale | Berlusconi non si trattiene | le smorfie del Cav diventano un caso

È il giorno di Giorgiae questo sta avvenendo. Lei sola ha parlato alla stampa e lei sola ha ... compreso lo stesso, rispetto all'urgenza dei problemi da risolvere e delle cose da fare.... a costo di non farlo' Berlusconi show in Senato: prima il 'vaffa' mentre parla con La Russa, poi spunta la lista dei ministri che chiederà allaBerlusconi , le smorfie in diretta al...I format di LaC Tv A un passo dalla formazione del governo Antonella Grippo (ore 21, canale 11 del digitale terrestre) fa le pulci alle posizioni assunte dal Cavaliere. Ospiti Rapani (Fdi), Tucci (M5s ...La presidente di Fratelli d'Itaiia: unanimemente il centrodestra mi ha indicato come capo del prossimo governo ...