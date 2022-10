Mei “Con il partenariato pubblico-privato si rilancia il Paese”

Leggi su iltempo

(Di venerdì 21 ottobre 2022) ROMA (ITALPRESS) – Novità sulla governance e riqualificazione del patrimonio immobiliare. Punta su questo Alfonsino Mei, presidente di Enasarco, l'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio.“Sulla governance ci siamo attivati subito con una discontinuità, stiamo cercando di riportare il livello di reputazione della nostra dirigenza in cima alla classifica”, spiega Mei in un'intervista a Claudio Brachino per il nuovo magazine televisivo Italpress ?conomy.“In otto mesi abbiamo subito cambiato la direzione generale, abbiamo cambiato subito l'organismo di vigilanza – aggiunge -, mettendo a capo un presidente del Tribunale civile di Roma, abbiamo cambiato tutto il collegio sindacale e abbiamo applicato la rotazione delle figure dirigenziali”.“La nostra ricchezza che garantisce le pensioni agli iscritti è quella immobiliare – spiega Mei -, dobbiamo ...