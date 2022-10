Meghan Markle ho passione per la cucina italiana faccio un ragù alla bolognese buonissimo

La Duchessa di Sussex vorrebbe produrre una romcom con il marito Harry.vorrebbe tornare al suo primo amore: il cinema. La Duchessa di Sussex, che ha interpretato il ruolo di Rachel Zane per sette stagioni nel legal drama Suits , ha chiuso la sua carriera ..., diva di Hollywood. Dopo la copertina di The Cut , per la duchessa di Sussex, 41 anni, arriva quella di Variety , magazine che l'ha premiata come una delle donne più powerful dell'anno, ...I detrattori della duchessa hanno ripescato una vecchia scena di Beverly Hills, 90210 in cui Meghan pratica sesso orale a un attore. Un'imbarazzante interpretazione di cui la Markle non ha mai parlato ...Meghan Markle non solo ha dichiarato di essere un'amante della cucina italiana, ma anche di essere una maga nel preparare un ragù alla bolognese "buonissimo".