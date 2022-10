Mediaset cambia palinsesto | Alfonso Signorini e Maria De Filippi nel mirino

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 21 ottobre 2022) In questo periodo dell’anno,sta puntando molto sul Grande Fratello Vip 7 e sui programmi diDe. Purtroppo, però, a breve, potrebbero esserci degli importantimenti neltelevisivo. Il pubblico potrebbe non gradire queste novità. Una non costituirebbe una rottura rispetto agli anni precedenti, ma l’altra lascerebbe di stucco gran parte degli spettatori. Il GF Vip 7 dirà addio al doppio appuntamento settimanale? Le ipotesi La settima edizione del Grande Fratello Vip, proprio come quella dell’anno scorso, è caratterizzata da un doppio appuntamento settimanale. Il pubblico di Canale 5, ormai, ha preso l’abitudine di trascorrere il lunedì e il giovedì in compagnia dei vipponi più spiati d’Italia. A partire da novembre, però, le cose potrebbero ...