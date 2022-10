Maxi-pensione a Liz Truss | sul vitalizio scoppia la bufera

Leggi su iltempo

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Lizha guidato il governo britannico per soli 44 giorni ma avrà una. Centoquindicimila sterline all'anno. Tanto prevedono le normative del Regno Unito. Che, però, in questo caso ha suscitato molte polemiche. Perché il governoè stato il più breve della storia della Gran Bretagna. È stata infatti nominata primo ministro il 6 settembre scorso dalla regina Elisabetta per poi rassegnare le dimissioni il 20 ottobre. Per tutta la vita, indipendentemente dai ruoli che svolgerà, incasserà 115mila sterline ogni anno. Niente male per aver lavorato appena un mese e mezzo. Ma le regole per ilassegnato agli ex premier queste sono. Anche sepuò, comunque, rinunciare all'indennità. Al momento non ha fatto sapere nulla in merito.