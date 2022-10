Mattarella ha convocato Giorgia Meloni alle 16 30

Leggi su agi

(Di venerdì 21 ottobre 2022) AGI - Il centrodestra è salito al Qurinale per le consultazioni sulla formazione del governo. Un colloquio flash con il presidentee l'indicazione unanime del centrodestra sul nome dicome premier. La presidente in pectore: "Siamo pronti. Agire nel minor tempo possibile". Sul breve colloquio con il Capo dello Stato, la leader di FdI ha affermato che "le idee sono abbastanza chiare". L'indicazione potrebbe arrivare già nel pomeriggio. Berlusconi ha asssicurato che "daremo un contributo decisivo". Mentre Salvini ha dichiarato che "la squadra è pronta". Intanto le opposizioni si sono dette "preoccupate" per la politica estera. La presidente di Fdi è ottimista. "Insieme a tutta la coalizione del centrodestra, saliremo al Quirinale per le consultazioni con il Presidente della Repubblica ...