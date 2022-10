Mattarella convoca Giorgia Meloni alle 16 | 30 per l’incarico | “Il centrodestra ha indicato il mio nome | pronti a governare il Paese”

MELONI ALLE 16.30 AL QUIRINALE "Flash" le consultazioni e " flash" pure la convocazione di Giorgia Meloni per ricevere l'incarico da Presidente del Consiglio : con un comunicato ...2022 - 10 - 21 13:01:08Meloni per le 16,30 Il Presidente della Repubblica, Sergio, ha convocato per le ore 16,30 di questo pomeriggio, al Palazzo del Quirinale, l'...Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato per le ore 16,30 di questo pomeriggio, al Palazzo del Quirinale, l’onorevole Giorgia Meloni.Stamattina, nel corso dell’incontro del presidente Mattarella con la coalizione del centrodestra, Mattarella ha chiesto ai presenti se fossero tutti d’accordo nell’indicare Giorgia Meloni e, alla risp ...