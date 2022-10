Mattarella convoca Giorgia Meloni alle 16 | 30 | “Il centrodestra ha indicato il mio nome | pronti a governare il Paese”

...56Giorgia Meloni alle 16:30 10:54 Meloni: "Centrodestra ha indicato me come premier"2022 - 10 - 21 13:01:08Meloni per le 16,30 Il Presidente della Repubblica, Sergio, ha convocato per le ore 16,30 di questo pomeriggio, al Palazzo del Quirinale, l'onorevole Giorgia Meloni. L'...Mattarella ha convocato Giorgia Meloni per le ore 16:30 al Quirinale. La prassi, spiegano al Quirinale, prevede che il capo dello Stato si prenda una pausa di riflessione dopo l’incontro di questa mat ...Roma, 21 ott. (Adnkronos) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato alle 16.30 al Quirinale Giorgia Meloni. Lo riferisce un comunicato.