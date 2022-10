Mattarella “Auguri al nuovo Governo | necessario procedere velocemente”

Leggi su iltempo

(Di venerdì 21 ottobre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Rivolgo glialche domani mattina inizierà a svolgere i suoi compiti”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio, dopo che la premier incaricata Giorgia Meloni ha annunciato la lista dei ministri.“Questa volta il tempo è stato breve, è passato meno di un mese dalla data delle elezioni, è stato possibile per la chiarezza dell'esito elettorale”, ha spiegato il capo dello Stato.“E' statoanche in considerazione delle condizioni interne e internazionali che esigono unnella pienezza dei suoi compiti”, ha aggiunto, che ha concluso spiegando come iluscente abbia “fatto fronte alle esigenze di guida del ...