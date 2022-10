Maria Elisabetta Casellati nuovo ministro per le Riforme istituzionali | chi è

Il Sole 24 ORE

Alberti Casellati è la nuova ministra per le Riforme nel governo di Giorgia Meloni. Nata a Rovigo nel 1946, è un'avvocata laureata in Giurisprudenza e in Diritto canonico alla ...... Francesco Lollobrigida RIFORME ISTITUZIONALI :Casellati AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE : Roberto Calderoli RAPPORTI CON IL PARLAMENTO : Luca Ciriani UNIVERSITÀ : AnnaBernini LAVORO ... Ministero delle Riforme - Maria Elisabetta Alberti Casellati Avvocato, berlusconiana di ferro, ma favorevole ai diritti civili, entra in Parlamento nel 2008 in quota Alleanza Nazionale. Poi sceglie il Cavaliere ...