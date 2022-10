Marcia su Roma | a Piacenza una cena per il centesimo anniversario Bonaccini | “Fu prologo del fascismo | no a celebrazioni”

(Di venerdì 21 ottobre 2022) “Nel ricordo della Rivoluzione che giunge al, ceneremo insieme cameratescamente”. Per il prossimo 28 ottobre, il giorno dellasu, l’Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi della Repubblica sociale italiana ha organizzato unanel centro di, in un ristorante vicino a piazza Cavalli. L’iniziativa è stata raccontata dal quotidiano Libertà che spiega come abbiano aderito già diverse persone. La locandina che pubblicizza l’evento riporta anche lo stemma fascista dell’aquila e la serata viene definita una “tra camerati”. Pino De Rosa, segretario dell’Unione generale del lavoro ed ex politico di Fiamma Tricolore, non nega che lasi terrà: al contrario, per giustificare l’evento spiega come si ...

E' il senso dell'iniziativa in programma il 28 ottobre a Piacenza per celebrare i cent'anni dellasu. Non una iniziativa politica come spiega uno degli organizzatori alla 'Libertà' di ...... la serie verterà su un giovane Mussolini che dalle fila socialiste finisce per fondare, nel 1919, i fasci di combattimento, passando poi allasudel '22, per concludersi con il delitto ...L'adunata fissato per le 20 di venerdì 28 ottobre presso un'osteria in centro storico a Piacenza. Indignazione anti-fascisti ...Una cena tra “camerati” per celebrare l’anniversario della marcia su Roma. Fa discutere l’iniziativa organizzata nel centenario dell’ascesa al potere di Benito Mussolini, in un ristorante del centro d ...