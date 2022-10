Manchester City | Guardiola elogia De Zerbi | “Il suo impatto sarà massiccio | cerca una strada diversa”

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Il tecnico del, Pep, alla vigilia del match di Premier League 2022/2023 contro il Brighton di Roberto De, ha parlato in conferenza stampa: “Sono felice che Roberto sia arrivato in Inghilterra, sta mettendo in pratica lo stile di gioco a lui più congeniale. Il suoquiperché fa giocare le sue squadre in maniera contro-culturale rispetto all’Italia. Stando una, lo ha dimostrato al Sassuolo. E’ importante credere al 100% in quello che si fa, non da dove si comincia. Ha ereditato una squadra con cui Potter stava svolgendo un grande lavoro, hanno calciatori molto forti e incredibili negli spazi”. SportFace.

Pep Guardiola elogia Roberto De Zerbi, prossimo avversario in Premier del suoPep Guardiola, in conferenza stampa, elogia Roberto Zerbi in vista del match di Premier che li metterà contro. LE PAROLE - "Abbiamo parlato due o tre volte di calcio, ora sono contento ...Commenta per primo Ilkay Gundogan può lasciare il: come riferisce il Sun , sulle sue tracce c'è il Galatasaray .Albert Tjaland, 18 anni, cugino di Erling Haaland, attaccante del Manchester City, ha messo in mostra le sue qualità segnando da centrocampo.È rottura definitiva tra il Manchester United e Cristiano Ronaldo ha sancito dopo l'abbandono della panchina durante la partita contro il Tottenham: quale futuro per il portoghese dopo il Mondiali in ...