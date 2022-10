“Ma come fai” L’attrice a 60 anni ‘straccia’ tutte | le ultime foto confermano il suo primato

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Demi Moore è una delle donne più belle al mondo. Fin dagli inizi della sua carriera il fascino e il talento sono stati due aspetti indiscutibili che l’hanno portata a diventare anche una delle attrici più amate. Oggi ha quasi 60(li compie l’11 novembre) e il tempo per lei sembra non essere passato mai. Col tempo i fan hanno saputo apprezzare, oltre che la bellezza, anche lo stile inconfondibile. Ad esempio i capelli lunghissimi sono un vero e proprio marchio del suo look. Ma c’è stato un tempo, da giovane, in cui Demi Moore portava i capelli corti: impossibile dimenticare la sua testa rasata in Soldato Jane. La scorsa estate Demi Moore aveva lavorato a una capsule collection di costumi. In un’intervista rilasciata a People aveva parlato anche disi rapporta con il tempo che passa: “L’idea che le donne di una certa l’età siano meno ...