Luca De Meo Renault - Il minimo di batteria per il massimo dell' uso | è la strategia vincente per l' elettrico

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Al Salone di Parigi, mentre le concept 4Ever Trophy e R5 Turbo 3E, prefiguravano in parte i corrispondenti moi di serie in arrivo rispettivamente nel 2025 e nel 2023, il ceo del gruppoDe meo spiegava, in un incontro con la stampa italiana, perché è convinto che rappresenteranno un passo importante verso la democratizzazione'auto elettrica, cioè quel processo che dovrebbe abbassare la soglia di accesso al mondo a zero emissioni. Anche se resta il nodoa speculazione sulle materie prime, che, secondo il manager, non diminuirà fino a che non si troveranno chimiche che dipendano meno da materiali rari. O non si troverà il modo di usare batterie più piccole per rendere al cliente lo stesso servizio, grazie a una maggiore efficienza e a una rete infrastrutturale più sviluppata. ...