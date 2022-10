Lotteria degli scontrini | i biglietti vincenti del 20 ottobre Quanto vincono

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Laprosegue anche in tutto il 2022, anche se ormai è stata decisa la sua riforma. Si tratta del concorso, gratuito, collegato al programma Italia Cashless messo a punto dall’ex governo Conte per incentivare l’uso di carte di credito, di debito, bancomat, prepagate e app di pagamento. Chi non ha ancora preso parte allapuò comunque partecipare alle prossime estrazioni. Ricordiamo che possono partecipare tutte le persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, che si siano procurate il codice(lo potete recuperare qui) e utilizzino strumenti di pagamento elettronico per acquisti di beni o servizi presso esercizi commerciali al minuto. Come funziona la...

Torna, come ogni giovedì, l'appuntamento settimanale con laScontrini . Quella del 20 ottobre è stata un'estrazione settimanale, che ha assegnato i consueti 15 premi da 25.000 euro per gli acquirenti che hanno mostrato, prima di pagare con ...Prosegue anche per il 2022 la lotteria degli scontrini. Ecco l'estrazione del 20 ottobre 2022: tutti i biglietti vincenti e gli importi ...Ancora una volta la fortuna premia le Marche alla Lotteria degli Scontrini: protagonista stavolta la provincia di Pesaro che si è vista assegnare uno dei dieci premi nazionali di ben 100mila euro che ...