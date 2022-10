Loretta Goggi e la malattia scoperta dopo la perdita del marito | “Stavo morendo”

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Personaggi Tv,la morte del– Cantante, attrice, doppiatrice, conduttrice televisiva, showgirl e imitatrice: tutto questo è, presidentessa di giuria a “Tale e quale show” dal lontano 2012. Un’esperienza che di fatto ha segnato per lei una rinascita professionale: l’impegno assegnatole da Carlo Conti è arrivatoun momento difficilissimo per l’artista, che aveva subito un lutto. Leggi anche l’articolo —> Perché Carlo Conti ha sempre la pelle nera? Svelato il vero motivoha perso il suo storico compagno, Gianni Brezza, il 5 aprile nel 2011. Nell’ottobre dello stesso anno tornò in tv per la prima volta ...

L'obiettivo dei concorrenti è scalare il vertice della classifica convincendo la giuria, composta da, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e il quarto giudice a sorpresa. Ma si ...In queste prime puntate si è misurato con performance non facili come Gianni Morandi e Claudio Baglioni che, purtroppo, non hanno entusiasmato i tre giudici, Giorgio Panariello e ...Tale e Quale Show 2022, cast, concorrenti e imitazioni: ecco cos’è successo nella quarta puntata. Il liveblogging di TvBlog ...L'obiettivo di tutti Scalare il vertice della classifica. Come Convincendo la giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e il quarto giudice a sorpresa. Anche il ...