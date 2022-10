(Di venerdì 21 ottobre 2022) Tutto come da copione. Sui, puntuali come un orologio svizzero, sino gli anti-meloniani, a lutto stretto per l’imminente incarico che Mattarella conferiràleader di Fratelli d’Italia per formare il primo governo della storia italiano guidato da una donna. A Roma si direbbe, nun ce vonno stà. E si aggrappano al, a dire il vero, della futura premier. Ossessionati dricerca di pericolose tracce nostalgiche vetero-fasciste. Suiilche non c’è A dare il là al pateticoall’estetica meloniana un internauta con evidenti problemi di vista. Mi piace la coerenza di Meloni che si presenta ...

Blu Navy, il colore 'reale' di Kate Middleton Une serio e un colore scelto non a caso : il blue Navy , il colore istituzionale per eccellenza. Si narra che sia stato creato da ... Look impeccabile blu navy, ma sui social si scatena il processo alla camicia nera che non c'è Giacca e pantaloni blu navy, capelli raccolti in una coda di cavallo. È un look serio e istituzionale, quasi "maschile" quello scelto dalla premier in pectore Giorgia Meloni per ...