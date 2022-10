Lo scontro militare diretto si avvicina Mosca avverte la Nato

Leggi su iltempo

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Fornendo armi all'Ucraina lasi stando alla linea pericolosa di unocon la Russia. Lo ha affermato in un briefing la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, come riporta Tass. «I paesi della, come fossero in competizione tra loro, continuano a fornire armi e munizioni al regime di Kiev, a fornirgli informazioni, addestrare soldati del regime di Kiev, a dare pareri sulla condotta delle ostilità,ndosi così alla pericolosa linea di uncon la Russia», ha detto Zakharova, che ha poi sottolineato il fatto che l'assistenzaoccidentale totale all'Ucraina, secondo gli ultimi dati, è già stata di 42,3 ...