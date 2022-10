Liz Truss e il rimborso a vita da 115mila sterline l’anno nonostante abbia governato solo 45 giorni

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Lizha lasciato il suo incarico di primo ministro britannico a soli 45dalla nomina, il suo è stato il governo più breve della storia del Paese, ma potrà sostenere spese fino aalper il resto della suala brevità del suo mandato, infatti, ha diritto a ricevere pagamenti nell’ambito della Public Duty Costs Allowance (PDCA), un programma regolamentato dal governo introdotto nel 1990 per “assistere gli ex Primi Ministri ancora attivi nellapubblica”. Non una pensione, ma unper coprire le spese che un ex primo ministro può dover affrontare, come l’affitto di un ufficio vicino ai palazzi della politica, l’assunzione di uno staff, viaggi di lavoro e di rappresentanza, ...

