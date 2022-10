LIVE Musetti-Galan | ATP Napoli 2022 in DIRETTA | ostacolo colombiano verso la semifinale

(Di venerdì 21 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e bentrovati alladel match Lorenzo-Daniel Elahi, valevole per i quarti di finale torneo ATP di. Il toscano va a caccia dellasul cemento campano. Giornata di quarti di finale al torneo die tra i protagonisti più attesi c’è sicuramente Lorenzo, che va a caccia della secondaconsecutiva dopo quella già raggiunta la scorsa settimana a Firenze. Il numero 24 del mondo se la vedrà quest’oggi con ilDaniel Elahiin un match che può risultare insidioso.ha fatto un ottimo esordio in quel di ...

... il ventiseienne è salito al numero 96 dei Pepperstone AtpRankings. Sarà il primo giocatore ... Nella parte alta Carreno Busta/Fognini contro Kecmanovic eGalan. Ma il match di Fabio è ...Dopo Sofia e Firenze Lorenzosi è preso ancora un quarto di finale, regolando Laslo Djere (... Grazie ai risultati raccolti per il cinese è arrivato un traguardo storico: nelranking è ...Il live e la diretta testuale di Musetti-Djere, incontro valevole per il primo turno del torneo ATP 250 di Napoli 2022 sull'Arena.Il live e la diretta testuale di Musetti-Djere, incontro valevole per gli ottavi di finale del torneo ATP 250 di Napoli 2022 (cemento outdoor). Va in scena un classico degli ultimi anni. Tra i due, in ...