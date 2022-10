LIVE MotoGP | GP Malesia 2022 in DIRETTA | Binder chiude in vetta 7° Quartararo | 11° Bagnaia

(Di venerdì 21 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5.40 La classifica al termine della FP1: 1 33 B.1:59.479 2 42 A. RINS +0.097 3 93 M. MARQUEZ +0.144 4 23 E. BASTIANINI +0.396 5 36 J. MIR +0.472 6 89 J. MARTIN +0.487 7 20 F.+1.064 8 49 F. DI GIANNANTONIO +1.073 9 10 L. MARINI +1.254 10 72 M. BEZZECCHI +1.288 5.37 Brad! 1.59.479 è il riferimento del sudafricano, il migliore al termine della FP1 nell’ultimo giro veloce. Marquez, Bastianini e Mir concludono nell’ordine davanti a Martin e Rins. Fuori dalla Top10che non ha montato una gomma nuova nel finale. 5.35 Ultimi secondi della FP1, tra poco la bandiera a scacchi. 5.34 Martin si conferma, ma deve arrendersi a Marquez che firma ...

Tiene banco, come al solito, la sfida tra Francesco Bagnaia e Fabio Quartararo . Dopo l'appuntamento in Australia, Pecco ha effettuato il sorpasso sul francese e comanda la classifica generale con 14 ...I piloti scenderanno in pista venerdì 21 ottobre per le prove libere, ecco il programma: Libere 1 alle 4:50, Libere 2 alle 9:05 , tutto in diretta su Sky Sport