L' Iran alla Ue | ' Non abbiamo dato droni alla Russia | rispettiamo l' integrità territoriale dell' Ucraina'

... non inviare armi alle parti in conflitto, fermare la guerra e porre finefuga delle persone' L', ha aggiunto il ministro, sta cercando di mettere fine alle ostilità in Ucraina 'attraverso ...Le sanzioni europee L'Unione Europea ha imposto sanzioniShahed Aviation Industries ine a tre generali delle forze armate iraniane per aver contribuito a fornire droniRussia da ...Gohar Eshghi è la madre del blogger dissidente Sattar Beheshti, ucciso in prigione in Iran nel 2012 dopo essere stato arrestato dalla polizia informatica. La donna, 80 anni, si ...Il capo della diplomazia Ue, Josep Borrell, il ministro degli Esteri iraniano, Hossein Amirabdollahian, ha negato "con forza" che Teheran stia inviando droni alla Russia da usare nel conflitto in Ucra ...