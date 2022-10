“L’insegnante è come Magellano che esplorava nuove rotte e infonde sicurezza al proprio equipaggio”

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Lo scorso 26 maggio veniva a mancare il Professor Andrea Canevaro, da tutti considerato il padre della pedagogia speciale in Italia. Abbiamo voluto ricordare la sua figura con il Professor Dario Ianes, docente ordinario di Pedagogia e Didattica dell’inclusione all’Università di Bolzano, Corso di Laurea in Scienze della formazione primaria, co-fondatore del Centro Studi Erickson di Trento, per il quale cura alcune collane, Autore di vari articoli e libri e direttore della rivista «DIDA», che ben conosceva ed ha collaborato con il professor Canevaro. L'articolo .

